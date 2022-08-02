Татьяна Тарасова: «Никогда не поверю в несоблюдение Тутберидзе принципов честного спорта»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Меган Дюамель женское катание Этери Тутберидзе ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась в поддержку Этери Тутберидзе после сообщения канадской фигуристки Меган Дюамель. 

Ранее Тутберидзе назвала отстранение российских фигуристов от международных соревнований нарушением принципа честной игры. 

Дюамель написала в твиттере, что комментарии Тутберидзе смехотворны. «В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play», – отметила она. 

«Никак на это не надо реагировать, написать в твиттере можно все, что угодно. Никогда не поверю в несоблюдение Тутберидзе принципов честного спорта. Это все не доказательства.

Они пишут какие-то совершенно неподтвержденные данные, и так сразу все воспринимают их как правду, я с этим не согласна», – сказала Тутберидзе. 

Меган Дюамель: «Комментарии Тутберидзе смехотворны. На Олимпиаде медали не были вручены из-за того, что она не следовала fair play»

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные