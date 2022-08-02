Алексей Морозов: «Путин поднял вопрос о проведении хоккейных уроков в школах. Готовим программу, которая их предусматривает»

рассказал об оснащении школ хоккейным инвентарем.

– Еще на Совете при президенте России по развитию физической культуры и спорта в Казани Владимир Владимирович [Путин] сам поднял вопрос о привлечении молодежи к занятиям хоккеем и проведении хоккейных уроков в общеобразовательных школах.

Мы создали рабочую группу, в которую вошли представители , КХЛ и Минпросвещения, разработавшие хоккейные модули. В этом году совместно с ФХР мы оснастили хоккейным инвентарем 20 школ. В комплект входит вся необходимая экипировка для занятий флорболом.

– Это из-за того, что она не настолько дорогостоящая, как хоккейная экипировка?

– Разумеется, иначе каждой школе потребуется заливать лед, покупать коньки, форму, клюшки – это дорого. А занятия флорболом, с одной стороны, не настолько затратные, и с другой – напрямую связаны с хоккеем. Через флорбол дети могут ближе познакомиться с нашим видом спорта; да и во взрослых командах флорбол входит в тренировочный процесс для поддержания функционального состояния.

В следующем году мы планируем увеличить количество школ, которым будем поставлять экипировку. Мы уже отправили ее в Красноярский край, Нижний Новгород, Татарстан, Ленинградскую область. Федерация флорбола подготовила список школ, которым может потребоваться экипировка, но нужно, чтобы общеобразовательные учреждения сами согласились проводить уроки по флорболу. Сейчас нам уже приходят письма от других школ, чтобы их включили в эту программу.

Также готовим программу, которая предусматривает в школах уроки, посвященные хоккею. В городах, где присутствуют клубы лиги, мы хотим организовать проведение таких уроков с участием действующих игроков. Мы готовим материал, чтобы хоккеисты приходили и рассказывали детям начальных классов про жизнь спортсмена, что такое хоккей, его историю.

Вспомните, когда мы учились, к нам приходили ветераны и рассказывали про Великую Отечественную войну. Вот так же и здесь: мы хотим, чтобы такие уроки были, пусть не для каждого класса, а для большой школьной аудитории. Прорабатываем идею создания мультипликаций про хоккей, чтобы лучше раскрыть его в игровой форме, и чтобы дети потом просили родителей отвести на матчи или в хоккейные секции, – сказал президент .