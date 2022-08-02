Румменигге о «Баварии»: «Мане и де Лигт – не игроки мирового уровня. Почему все хвалят Салихамиджича?»

не считает и Маттейса де Лигта игроками топ-уровня.

Этим летом Мане и де Лигт перешли в «Баварию» из «Ливерпуля» и «Ювентуса» соответственно.

«Почему все так хвалят и компанию за летние трансферы? Честно, я не могу присоединиться к этому хору ликования.

При всем уважении к Садьо Мане и Маттейсу де Лигту, для меня они не являются игроками мирового уровня. Конечно, Мане будет хорошо играть в Бундеслиге и забьет свои голы, но ему 30 лет, и я не считаю, что это абсолютный топ-уровень. Если бы это было не так, то Юрген Клопп сильнее боролся бы за то, чтобы он остался в «Ливерпуле».

К де Лигту я отношусь с еще большим скепсисом. Конечно, ему всего 22 года. Но три сезона в «Ювентусе» были тратой времени для него. Он не смог продолжить развитие после невероятного старта карьеры в «Аяксе». Думаю, что объявить его лидером обороны «Баварии» – это очень смело», – написал бывший гендиректор мюнхенцев в колонке для Sportbuzzer.de.