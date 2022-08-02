поделился мнением о введении Fan ID в Мир .

– В Российский футбол пришел Fan ID. Первые результаты – в Сочи 3 тысячи зрителей, в Екатеринбурге – 2 тысячи зрителей. Это провал?

– Оформить его сложно, многие отказываются. Я был на матче «Зенита» против Самары. Если фанатские движения не будут поддерживать команды, то стадион превратится в обычный театр. В первом тайме «Вираж» молчал. Единственное, они кричали «шайбу, шайбу». Конечно, без фанатского движения футбол – ничто. Если это противостояние продолжится дальше, наш футбол только пострадает.

Мне кажется, какой-то компромисс надо найти. Людям ведь стало проблематичнее на футбол попадать. Допустим, приедут ко мне в гости друзья из глубинки, и мы захотим пойти на футбол. А у них нет Fan ID. Надо его оформлять, чтобы купить билеты. Это уже проблема. С современными средствами видеонаблюдения нарушителя можно найти и без Fan ID. Это не составит большого труда.

Сейчас в Петербурге с этим проще - насколько слышал, до декабря ничего вводить не будут, поэтому «Газпром Арена» заполняется, приходят фанаты и на нашу «Смену», где играют «Зенит»-2, и молодежка, и женская команда. Лично мне всегда приятно видеть в Академии наш маленький «Вираж» за воротами. Всех приглашаю на футбол, – сказал тренер «Зенита-2».