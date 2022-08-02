Двукратная чемпионка мира отреагировала на слова об отстранении российских фигуристов.

«Я не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще – поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы – честный спорт (fair play)?» – написала Тутберидзе.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», – написала Дюамель.

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