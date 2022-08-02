Меган Дюамель: «Комментарии Тутберидзе смехотворны. На Олимпиаде медали не были вручены из-за того, что она не следовала fair play»

Теги сборная Канады Олимпиада-2022 Меган Дюамель Этери Тутберидзе Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Меган Дюамель отреагировала на слова Этери Тутберидзе об отстранении российских фигуристов.

«Я не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще – поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы – честный спорт (fair play)?» – написала Тутберидзе. 

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», – написала Дюамель. 

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