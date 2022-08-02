«Дюамель слишком много о себе возомнила. Она за эти слова должна ответить». Тарасова о критике канадки в адрес Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала двукратную чемпионку мира из Канады Меган Дюамель за слова об Этери Тутберидзе.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», – ранее написала Дюамель, имея в виду ситуацию с допинг-делом Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине.

«Да кто такая эта Дюамель? Зачем она несет такую ересь? Слишком много о себе возомнила. Не понимаю смысл ее слов. Она ошибается, и пусть отвечает за свои высказывания», – сказала Тарасова Sport24.

«Абсолютно бездоказательные обвинения. Когда со всех сторон бьют, думает, дай, и я подойду, немножко ударю. Она за эти слова должна ответить. Она выставляет их в прессе, за них нужно отвечать.

Никаких доказательств у нее нет. Она это слышала – а мне кажется, что ей показалось. И на каком языке она все это слышала?» – цитирует Тарасову «СЭ».

Меган Дюамель: «Комментарии Тутберидзе смехотворны. На Олимпиаде медали не были вручены из-за того, что она не следовала fair play»

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?