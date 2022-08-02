«Дюамель слишком много о себе возомнила. Она за эти слова должна ответить». Тарасова о критике канадки в адрес Тутберидзе

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала двукратную чемпионку мира из Канады Меган Дюамель за слова об Этери Тутберидзе.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», – ранее написала Дюамель, имея в виду ситуацию с допинг-делом Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине.

«Да кто такая эта Дюамель? Зачем она несет такую ересь? Слишком много о себе возомнила. Не понимаю смысл ее слов. Она ошибается, и пусть отвечает за свои высказывания», – сказала Тарасова Sport24.

«Абсолютно бездоказательные обвинения. Когда со всех сторон бьют, думает, дай, и я подойду, немножко ударю. Она за эти слова должна ответить. Она выставляет их в прессе, за них нужно отвечать.

Никаких доказательств у нее нет. Она это слышала – а мне кажется, что ей показалось. И на каком языке она все это слышала?» – цитирует Тарасову «СЭ».

Меган Дюамель: «Комментарии Тутберидзе смехотворны. На Олимпиаде медали не были вручены из-за того, что она не следовала fair play»

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

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