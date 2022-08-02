Клубы РПЛ попросят Госдуму смягчить закон о Fan ID для детей и людей старше 60 лет. Речи об отмене нет

Клубы Мир РПЛ хотят, чтобы в закон о Fan ID были внесены поправки.

Речь идет не о попытке отмены закона. «РБ Спорт» сообщает, что клубы лиги хотят провести консультации с депутатами и попросить их о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России – в частности, детьми и людьми старше 60 лет.

С 3-го тура Мир РПЛ система Fan ID заработала на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В сумме матчи на аренах в этих городах посетили 34088 зрителей.

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