Алексей Железняков – канадской фигуристке Дюамель: «Американцы привыкли вести себя как хозяева жизни. Смотри, Меган, может быть, придется извиниться»

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Хореограф Алексей Железняков ответил на слова канадской фигуристки Меган Дюамель об Этери Тутберидзе.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», – ранее написала Дюамель, имея в виду ситуацию с допинг-делом Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине.

«По поводу всех этих высказываний: ни для кого не секрет, что американцы привыкли себя вести как хозяева жизни, им это их политики с молоком впитывают. Смотри, Меган, может быть, придется и извиниться за свои слова, как когда-то извинялись ваши политики за ту пресловутую пробирку, из-за которой ваши высшие чиновники развязали войну!

А теперь, Меган, представь: ваша страна в очередной раз разжигает в какой-либо стране конфликт, а этих стран ой как много за всю историю США. И в один момент мировое сообщество полностью лишает ваших спортсменов выступать на международном уровне, в том числе и тебя, Меган. Тогда посмотрим, какие песни будете петь», – сказал Железняков.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

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