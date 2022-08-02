Алексей Железняков – канадской фигуристке Дюамель: «Американцы привыкли вести себя как хозяева жизни. Смотри, Меган, может быть, придется извиниться»

Хореограф Алексей Железняков ответил на слова канадской фигуристки Меган Дюамель об Этери Тутберидзе.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», – ранее написала Дюамель, имея в виду ситуацию с допинг-делом Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине.

«По поводу всех этих высказываний: ни для кого не секрет, что американцы привыкли себя вести как хозяева жизни, им это их политики с молоком впитывают. Смотри, Меган, может быть, придется и извиниться за свои слова, как когда-то извинялись ваши политики за ту пресловутую пробирку, из-за которой ваши высшие чиновники развязали войну!

А теперь, Меган, представь: ваша страна в очередной раз разжигает в какой-либо стране конфликт, а этих стран ой как много за всю историю США. И в один момент мировое сообщество полностью лишает ваших спортсменов выступать на международном уровне, в том числе и тебя, Меган. Тогда посмотрим, какие песни будете петь», – сказал Железняков.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?