АПЛ хочет публиковать переговоры судей с ВАР после матчей, чтобы повысить прозрачность решений

АПЛ планирует обеспечить зрителям доступ к записям переговорам судей с ассистентами ВАР.

Глава АПЛ Ричард Мастерс подтвердил, что лига планирует публиковать записи переговоров арбитров после игр. Как сообщается, эта идея получила широкую поддержку.

«Существует общее мнение, что это хорошо. Мы хотим стать более открытыми для болельщиков с точки зрения принятия решений судьями. Мы хотим показывать людям, как принимаются решения», – сказал Мастерс.

АПЛ рассчитывает, что публикация переговоров арбитров повысит прозрачность принимаемых решений. Аудио собираются выкладывать только после игр, так как выведение переговоров в прямой эфир на данный момент не разрешено.

Аналогичная практика уже используется в МЛС. Американская лига выпускает видео на ютубе с разбором решений арбитров, и они сопровождаются аудио с переговорами судей.

Отметим, что бывший английский арбитр , возглавлявший судей в МЛС, скоро сменит Майкла Райли на аналогичном посту в АПЛ.