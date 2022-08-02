«Челси» договорился с Кукурельей о контракте. Переговоры с «Брайтоном» пройдут сегодня

близок к приобретению защитника .

Лондонский клуб полностью договорился с 24-летним игроком об условиях личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Кукурелья примет предложение о контракте, сделанное «Челси», если клубу удастся согласовать с «Брайтоном» условия перехода.

Сегодня между «Челси» и «Брайтоном» пройдут переговоры, в ходе которых клубы могут закрыть сделку.

Ранее стало известно, что лондонский клуб готов заплатить 50 млн фунтов за Кукурелью. Именно такую сумму просит за игрока «Брайтон».

В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за «чаек» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно изучить здесь.