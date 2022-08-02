Тайгер Вудс отказался от участия в серии, финансируемой Саудовской Аравией. Ему предлагали $700-800 млн

Американский гольфист Тайгер Вудс отказался от выступления в гольф-серии LIV Golf, которая финансируется Саудовской Аравией. За участие в соревнованиях ему предлагали 700-800 миллионов долларов.

Эту информацию подтвердил в интервью Fox News бывший первый номер мирового рейтинга Грэг Норман.

Серия LIV Golf проводится при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, возглавляемого наследным принцем Мухаммед ибн Салман Аль Саудом.

Вудс неоднократно критиковал игроков, которые согласились выступить в серии и «приняли деньги от страны с печальным положением в области прав человека».

Когда сторона из Саудовской Аравии сделала предложение Вудсу, неизвестно.