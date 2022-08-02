EA Sports станет титульным спонсором Ла Лиги с сезона-2023/24. Подпишут 5-летний контракт на 30 млн евро в год

Компания EA Sports станет титульным спонсором Ла Лиги со следующего сезона.

Marca сообщает, что лига заключит контракт сроком на 5 лет с компанией, занимающейся разработкой и изданием спортивных видеоигр. От этой сделки Ла Лига будет получать около 30 млн евро в год.

В июне 2020 года EA Sports и Ла Лига заключили соглашение со сотрудничестве сроком на 10 лет. По нему испанская лига получала 30 млн евро за сезон. Теперь EA Sports станет титульным спонсором чемпионата, а в сумме от компании будет получать 60 млн евро в год.

Ранее титульным спонсором Ла Лиги была испанская финансово-кредитная группа Santander. В рамках сотрудничества с ней испанский чемпионат получал 17 млн евро в год.