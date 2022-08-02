«Фонбет» стал титульным партнером КХЛ. Турнир поменяет название на «Фонбет Чемпионат КХЛ»

КХЛ и букмекер «Фонбет» подписали соглашение о титульном партнерстве.

Оно рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает смену названия турнира на «Фонбет Чемпионат КХЛ».

Логотип и айдентика компании «Фонбет» будут интегрированы в символику лиги и в логотип юбилейного 15-го сезона.

В декабре 2022 года компания станет титульным партнером Недели звезд хоккея, которая пройдет в Челябинске.

«КХЛ – один из основных стратегических партнеров нашей компании. За пять лет отношения «Фонбет» с КХЛ прошли проверку на прочность, и когда возникло предложение о титульном партнерстве, мы с коллегами достаточно быстро пришли к соглашению.

Еще в 2017 году компания определила свою стратегию по развитию спорта, и вместе с КХЛ плодотворно реализует ее уже шестой год», – сказал гендиректор букмекерской компании Сергей Анохин.

Изображение: телеграм-канал КХЛ