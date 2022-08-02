Винер о необходимости изменений в законодательстве в области спорта: «Почему мы не можем вернуть все это, как в СССР? Уже три года поручения президента обсуждают»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) заявила о необходимости изменений в законодательстве в области физической культуры и спорта, чтобы помочь российским спортсменам и тренерам в кризисное время.

«Почему мы не можем вернуть все это, как в СССР? Уже три года поручения президента обсуждают. Это что такое, что за саботаж? Я простой линейный тренер, я могу говорить правду.

Я все вижу на своей шкуре сейчас, когда я прихожу и говорю, что нужно менять правила. В связи с создавшимися условиями нам надо все срочно менять, чтобы мы не потеряли спортсменов, чтобы они не уехали в другие страны.

Кто пишет законы? Номенклатура создала законы или законы создали номенклатуру? Меняйте законы для того, чтобы наши дети были охвачены.

У нас был случай, когда сборные команды не могли вместе ехать на соревнования, потому что надо было, чтобы каждый регион платил за своего спортсмена. А откуда, если у них денег нет», – сказала Винер.

Также Винер поддержала принятие закона о наделении тренеров статусом педагогов.

«Надо сейчас же принять этот закон. Неужели было меньше финансов в СССР, раз могли обеспечить тренеров отпусками? Мы получали хорошие деньги за отпуска и все равно выходили на работу», – добавила она.