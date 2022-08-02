Хачатурянц попросил не беспокоить его вопросами о возможном назначении в «Спартак»

не хочет отвечать на вопросы о возможном приходе в «Спартак».

Вчера стало известно, что экс-глава РПЛ может сменить в должности президента московского клуба.

«По слухам о «Спартаке» меня не беспокойте, пожалуйста», – сказал Хачатурянц.

Менеджер возглавлял с осени 2021 года. По окончании сезона-2021/22 он покинул этот пост.

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