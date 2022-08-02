Хачатурянц попросил не беспокоить его вопросами о возможном назначении в «Спартак»

Ашот Хачатурянц не хочет отвечать на вопросы о возможном приходе в «Спартак».
Вчера стало известно, что экс-глава РПЛ может сменить Леонида Федуна в должности президента московского клуба.
«По слухам о «Спартаке» меня не беспокойте, пожалуйста», – сказал Хачатурянц.
Менеджер возглавлял РПЛ с осени 2021 года. По окончании сезона-2021/22 он покинул этот пост.
Федун уходит? Вместо него Хачатурянц? Главное о возможных переменах в «Спартаке»
«Великий клуб. С определенными проблемами». Что Хачатурянц говорил о «Спартаке»: отрицал шантаж, критиковал игроков, спорил с Заремой