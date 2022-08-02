Белотти переходит в «Рому» бесплатно. Он подпишет 4-летний контракт на 3 млн евро в год

Экс-форвард «Торино» Андреа Белотти, вероятно, продолжит карьеру в «Роме».
Corriere dello Sport сообщает, что стороны достигли договоренности о контракте. Белотти подпишет с «Ромой» соглашение сроком на 4 года. Зарплата – 3 млн евро в год.
Узнав, что тренер Жозе Моуринью хочет видеть его в команде, Белотти прекратил переговоры с другими клубами. После ухода из «Торино» на правах свободного агента он общался с «Монако» и «Валенсией».
После перехода Белотти из «Ромы» точно уйдет нападающий Эльдор Шомуродов.