Белотти переходит в «Рому» бесплатно. Он подпишет 4-летний контракт на 3 млн евро в год

Экс-форвард , вероятно, продолжит карьеру в «Роме».

Corriere dello Sport сообщает, что стороны достигли договоренности о контракте. Белотти подпишет с «Ромой» соглашение сроком на 4 года. Зарплата – 3 млн евро в год.

Узнав, что тренер хочет видеть его в команде, Белотти прекратил переговоры с другими клубами. После ухода из «Торино» на правах свободного агента он общался с «Монако» и «Валенсией».

После перехода Белотти из «Ромы» точно уйдет нападающий .