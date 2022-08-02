Фердинанд о Роналду: «Если он правда хочет уйти, «МЮ» нужно принять это, чтобы избежать «похмелья» в начале сезона»

высказался о возможном уходе из .

«Как игроки, вы просто хотите, чтобы ситуация была улажена, и улажена немедленно. Вы же не хотите, чтобы это затягивалось и затягивалось, мне кажется, у Харри Кейна было то же самое со «шпорами» в прошлом году.

Но я думаю, что причины другие. В случае с Криштиану, за кулисами были проблемы с его семьей, здоровьем и тому подобным. Нужно принять это во внимание.

Но если сообщения верны – что он хочет уйти, – тогда ты вроде как хочешь, чтобы клуб принял это, чтобы у него не было «похмелья» в начале сезона. Я хотел бы думать – если посмотреть на это с точки зрения болельщика, – что это будет улажено так или иначе», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».