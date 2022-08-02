Алаев о Fan ID: «РПЛ видит необходимость в дополнительных консультациях с органами федеральной власти и продолжении диалога с болельщиками»

Мир РПЛ планирует провести дополнительные консультации по Fan ID.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев.

«По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами ее введения – органами федеральной власти – и продолжении диалога с болельщиками.

Есть разные аспекты начала работы карты болельщика на стадионах, и задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является для нас приоритетной. Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», – сказал Алаев.

С 3-го тура Мир РПЛ система Fan ID заработала на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В сумме матчи на аренах в этих городах посетили 34088 зрителей.