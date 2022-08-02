«Динамо» купит опорника сборной Израиля Карцева за 2,6 млн евро у «Маккаби» Нетанья

купит опорного полузащитника израильского клуба .

Трансфер обойдется московскому клубу в 2,6 миллиона евро, сообщает Sport5. 20% от суммы трансфера получит бывший клуб Карцева – «Маккаби Тель-Авив».

Хавбек подпишет контракт на 3 года (по другим данным, соглашение будет рассчитано на 5 лет). Его зарплата составит около 500 тысяч евро за сезон.

Информацию о переходе Карцева подтвердил его агент Ави Нимни: «Да, Карцев правда перейдет в московское «Динамо». Мы ведем переговоры. Завтра контракт может быть подписан».

В прошлом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за «Маккаби» во всех турнирах. На его счету 3 матча за сборную Израиля и 15 игр за молодежную команду.