Тартакову отстранили за критику шоу «Есть тема», Карлсен отказался играть с Непомнящим, Дибала в «Роме», Пиняеву стало плохо на тренировке, ЭСК признала правоту Безбородова в матче «Спартака» и другие новости

1. Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала телеканал за шоу «Есть тема». В передаче обсуждалось интервью Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева, в котором Касаткина совершила каминг-аут и, как и Рублев, допустила возможность смены гражданства. Тартакова, которая является менеджером теннисистов, назвала передачу «фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу».

После этих высказываний Тартакову отстранили от работы на «Матч ТВ». Тина Канделаки выступила за это решение, Касаткина, Василий Уткин и Кирилл Набутов поддержали Софью.

2. Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против Яна Непомнящего, объяснив решение отсутствием мотивации. Российский шахматист, выразивший разочарование из-за такого решения, сыграет за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место в турнире претендентов. Здесь – ответы на главные вопросы о ситуации.

3. Молодому хавбеку «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву стало плохо на тренировке. Изначально сообщалось, что 17-летнего игрока увезли в реанимацию после того, как ему в легкое попала трава. Вскоре выяснилось, что у Пиняева диагностирован пневмоторакс. К счастью, в клубе сообщили, что Сергей чувствует себя нормально, а ситуация под контролем.

4. Трансферные новости. Пауло Дибала подписал с «Ромой» 3-летний контракт, он бесплатно перешел из «Ювентуса». «Ювентус» купил лучшего защитника прошлого сезона Серии А Бремера у «Торино» за 40+7 млн евро. Зинченко подписал с «Арсеналом» контракт до 2026 года, вскоре о трансфере объявят официально. «Краснодар» и хавбек молодежной сборной Сербии Баняц заключили контракт до 2026 года.

«Локомотив» и Иван Игнатьев подпишут контракт по схеме «1+2», подъемных и агентских нет. Опорник сборной Чили Мендес скоро прилетит в Россию для подписания контракта с ЦСКА. Шиманьски подпишет контракт с «Фейеноордом» в пятницу, его хотели «Герта» Шварца и турецкие клубы.

Де Йонг может согласиться на переход в «Челси» из «Барселоны». «Челси» предложил за Кунде почти 65 млн евро, с «Севильей» идут переговоры о структуре выплат. «Ювентус» хочет вернуть Морату, «Атлетико» может отпустить его за 20 млн евро. «Боруссия» может подписать Суареса в связи с болезнью Аллера. «Ман Сити» и «Брайтон» расходятся в оценке Кукурельи на 20 млн фунтов, «горожане» не станут его покупать, если уступок не будет.

5. Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» Станислава Черчесова уступил «Словану» – 1:2. У экс-тренера сборной России 1 победа за 6 матчей в турнире.

6. ЭСК признала правоту Безбородова во всех 5 спорных эпизодах матча «Спартака» и «Ахмата», пишет «РБ Спорт».

7. Блогер Евгений Савин зарегистрировал свой клуб «Красава» на Кипре: «Будем давать молодым ребятам из СНГ возможность развиваться в Европе».

8. РФС назначил судей на матчи 2-го тура Мир РПЛ. Левников обслужит матч «Краснодар» – «Спартак», Безбородов – игру «Динамо» – «Торпедо».

9. «Спартак» продал 3 тысячи абонементов – июле 2019-го было 15 тысяч. Фанаты красно-белых бойкотируют все матчи команды из-за введения Fan ID.

А новичок РПЛ «Факел» продал свыше 10 тысяч абонементов – и это при стадионе на 22 тысячи зрителей.

10. «Барселона» представила Левандовского, который сходу заявил: «Хочу выигрывать трофеи с этим великим клубом».

11. Лионель Месси забил первый гол в межсезонье – правой ногой японскому клубу «Кавасаки». «ПСЖ» выиграл – 2:1.

12. Россия, Беларусь, Венесуэла, Сирия, Сербия, ДНР, ЛНР и еще 6 стран выступят на «Играх дружбы» по водным видам спорта в Казани.

13. «Питтсбург» – самый возрастной клуб НХЛ на сегодня – 30 лет в среднем. «Вашингтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я.

14. Международная федерация квиддича сменит название игры из-за трансфобии Джоан Роулинг

15. Петр Ян подерется с Шоном О’Мэлли 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

16. Тренер «Ганновера» передал 50 евро и футболку полуголому бездомному, следившему за тренировкой: «Важно осознавать реалии, в которых живут люди, и смотреть дальше своего носа».

Цитаты дня.

Александр Шмурнов: «У российского футбола, кроме распила и понтов, не было ничего за душой. А сейчас и пузырь незачем надувать»

Губерниев об отстранениях российских спортсменов: «Никто не грустит – ни в легкой атлетике, ни в водных, ни в других видах. Это меня удручает»

Семак о бразильцах «Зенита»: «У нас команда, а не бандитская группировка. Из Европы сейчас сложно приглашать игроков»

Прыгун в воду Минибаев: «Я бы поблагодарил Путина за то, что российский спорт – один из величайших в мире»

Депутат Терюшков о Касаткиной: «За призыв менять спортивное гражданство должна грозить уголовная ответственность. Это сродни экстремизму»

Комментатор Набутов про шоу «Есть тема!»: «Помойка, которая может существовать только в нынешней России. И выступает там дебил, обычная дрессированная шавка»

Рафинья Диас: «Барселона» лучше, чем «Реал»