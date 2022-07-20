«Разочаровывающе и грустно». Непомнящий об отказе Карлсена сыграть в матче за шахматную корону

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Ян Непомнящий отреагировал на отказ Магнуса Карлсена сыграть с ним в матче за шахматную корону.

Действующий чемпион мира Карлсен отказался от защиты титула, объяснив это потерей мотивации. В прошлом году норвежец уже играл в матче за шахматную корону с Непомнящим. 

«Лично для меня это довольно разочаровывающе и грустно. Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации», – приводит слова Непомнящего Chess24.

Российский шахматист сыграет за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место в турнире претендентов.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

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