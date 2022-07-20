«Разочаровывающе и грустно». Непомнящий об отказе Карлсена сыграть в матче за шахматную корону

отреагировал на отказ сыграть с ним в матче за шахматную корону.

Действующий чемпион мира Карлсен отказался от защиты титула, объяснив это потерей мотивации. В прошлом году норвежец уже играл в матче за шахматную корону с Непомнящим.

«Лично для меня это довольно разочаровывающе и грустно. Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации», – приводит слова Непомнящего Chess24.

Российский шахматист сыграет за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место в турнире претендентов.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?