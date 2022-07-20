«Барса» представила Левандовского: «Хочу выигрывать трофеи с этим великим клубом»

«Барселона» представила Роберта Левандовского в качестве нового футболиста команды.

Церемония прошла в Майами, где команда готовится к новому сезону.

«Я очень хочу завоевывать трофеи и добиваться успеха с этим великим клубом. Я буду усердно работать на поле. С нетерпением жду следующей игры. Быть здесь здорово.

Я бомбардир и понимаю, что от меня ожидают, что я буду забивать голы и помогать команде. И мне очень хочется многого здесь добиться», – заявил польский форвард.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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