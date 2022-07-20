У Пиняева диагностирован пневмоторакс. Хавбеку «Крыльев» стало плохо на тренировке («Чемпионат»)

Установлена причина попадания полузащитника в больницу.

По информации «Чемпионата», у 17-летнего хавбека диагностирован пневмоторакс – обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, способное привести к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

Ранее сообщалось, что футболист был направлен в реанимацию прямо с тренировки в связи с попаданием травы в легкие.

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, у Пиняева не отнималась рука, а в реанимацию его не отвозили.

Главный вундеркинд РПЛ: чем впечатлил Пиняев и что ждет его в новом сезоне