У Пиняева диагностирован пневмоторакс. Хавбеку «Крыльев» стало плохо на тренировке («Чемпионат»)

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Установлена причина попадания полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в больницу.

По информации «Чемпионата», у 17-летнего хавбека диагностирован пневмоторакс – обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, способное привести к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

Ранее сообщалось, что футболист был направлен в реанимацию прямо с тренировки в связи с попаданием травы в легкие.

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, у Пиняева не отнималась рука, а в реанимацию его не отвозили.

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