Петр Ян подерется с Шоном О’Мэлли 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата следующего боя бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби россиянин подерется с американцем Шоном О’Мэлли. Главным событием турнира станет бой за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

В последнем поединке Ян в апреле этого года проиграл в реванше раздельным решением судей Алджамейну Стерлингу. 

О’Мэлли в начале июля подрался с Педро Муньозом, но бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца. 

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