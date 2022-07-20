Де Йонг может согласиться на переход в «Челси» из «Барселоны»

Френки де Йонг не исключает возможность перехода в «Челси».

хочет продать 25-летнего полузащитника этим летом. Каталонцы договорились с о трансфере, однако сам хавбек в «МЮ» уходить не намерен.

Тем не менее, несмотря на то, что выступление в английской Премьер-лиге не является для нидерландца наиболее привлекательным вариантом, он может согласиться перебраться в .

Де Йонг достаточно высоко оценивает спортивный проект «синих», которые в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, в отличие от «МЮ». Ожидается, что в скором времени «Челси» сделает предложение «Барселоне».

Ранее появилась информация, что полузащитник хочет 15 млн евро бонуса за лояльность от «Барсы», так как он не намерен уходить, а клуб его вынуждает.