Де Йонг может согласиться на переход в «Челси» из «Барселоны»

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Френки де Йонг не исключает возможность перехода в «Челси».

«Барселона» хочет продать 25-летнего полузащитника этим летом. Каталонцы договорились с «Манчестер Юнайтед» о трансфере, однако сам хавбек в «МЮ» уходить не намерен.

Тем не менее, несмотря на то, что выступление в английской Премьер-лиге не является для нидерландца наиболее привлекательным вариантом, он может согласиться перебраться в «Челси».

Де Йонг достаточно высоко оценивает спортивный проект «синих», которые в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, в отличие от «МЮ». Ожидается, что в скором времени «Челси» сделает предложение «Барселоне».

Ранее появилась информация, что полузащитник хочет 15 млн евро бонуса за лояльность от «Барсы», так как он не намерен уходить, а клуб его вынуждает.

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