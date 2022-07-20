Губерниев об отстранениях российских спортсменов: «Никто не грустит – ни в легкой атлетике, ни в водных, ни в других видах. Это меня удручает»

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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова австралийской легкоатлетки Элиноры Паттерсон, которая скептически высказалась об отстранении россиян от ЧМ в Юджине.

«Практически не слежу за чемпионатом мира, потому что без наших не очень интересно. По крайней мере, для меня. Из интересных результатов можно выделить разве что Фрейзер-Прайс (ямайская бегунья, взявшая золото на 100-метровке – Sports.ru).

Понятно, что могла Ласицкене взять медаль, а [на ЧМ по водным видам спорта] в прыжках в воду могли побеждать те же Александр Бондарь и Руслан Терновой. Самое главное в том, что никто не грустит по поводу того, что нас нет.

То, что говорит Паттерсон – это лишь сотрясание воздуха, толку от этих высказываний нет. Никто не грустит – ни в легкой атлетике, ни в водных видах, ни в других видах спорта. И вот это меня удручает. Нам остается проводить соревнования внутри страны, не опускать руки и надеяться, что когда-нибудь мы вернемся», – сказал Губерниев.

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