Комментатор Набутов про шоу «Есть тема!»: «Помойка, которая может существовать только в нынешней России. И выступает там дебил, обычная дрессированная шавка»

Комментатор Кирилл Набутов поделился мнением о шоу «Есть тема!» на .

Ранее ведущая канала Софья Тартакова критически высказалась о выпуске передачи, посвященном теннисистам Дарье Касаткиной и Андрею Рублеву, и была отстранена от работы.

– Корректно ли со стороны Тартаковой публично высказаться о канале?

– Насколько я понял ее пост, там в основном говорится о программе, об этом, прости господи, ток-шоу. И правильно говорится.

Это не программа, а помойка, а существовать она может только в такой стране, какой сейчас является Россия.

И выступает в этой программе дебил молодой. Он обычная дрессированная дворовая шавка, которую поставили, чтобы она лаяла определенным образом.

Я, между прочим, говорю это без негатива, это просто экранный типаж человека такой. В обычной жизни он, конечно, может быть хорошим человеком, не так ли? Семьянин и любит животных.

Так что это чисто ремесленный подход: все такие «шоу» делаются с единственной задачей – поднять рейтинги. Не имеет значения, что сказала Тартакова. Им это неважно, главное, чтобы подрастали рейтинги – ну и, соответственно, поощряло руководство, – заявил Набутов.

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