Тартакова о «Есть тема» про Касаткину и Рублева: «Это фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу. «Матч ТВ», вы меня подвели»

Ведущая «Матч ТВ» раскритиковала шоу «Есть тема» о и .

В передаче обсуждалось интервью теннисистов, с которыми работает в качестве менеджера.

В интервью Касаткина совершила каминг-аут и, как и Рублев, допустила возможность смены гражданства.

«Антон Анисимов – плохой ведущий. А «Есть тема» – фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу.

Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева.

Я тот самый «неназванный PR-агент», Антон. Тебя никто не боится. Потому что ты очень маленький и слабый. Ты не имеешь никакого отношения к спорту. Я не пришла к вам на передачу, потому что соблюдаю телевизионную гигиену. Брезгую принимать участие в этом балагане.

Я «поздравляю» свой родной телеканал. За один час канал лишился эксклюзива и интервью топовых теннисистов мира. Никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Ну что, это того стоило?

Я просила руководство защитить спортсменов и предупреждала о возможных последствиях. «Мы лишимся контакта с игроками, их ведь обижают». Меня не услышали.

Я хочу извиниться перед ребятами, которых задела и оскорбила эта программа. «Есть тема» не имеет ничего общего с достойными спортивными журналистами и программой «Все на матч».

Как штатный сотрудник «Матч ТВ» я прошу коллег одуматься и не принимать участие в этом ужасе. Вы так видите свою работу? Так хотите рассказывать о спорте? Оставьте это болото со своими обитателями. Пусть бултыхаются там сами.

На «Матч ТВ» всегда были теннисные спецрепортажи, прямые включения с ребятами после самых громких побед. Они всегда шли навстречу и доверяли мне. А мой родной канал позволил все это растоптать.

Мне больно и грустно, что за одну программу незнакомые и чужие люди сломали все то, что я строила с 17 лет. «Матч ТВ», вы меня подвели.

И главное, Андрей и Даша. Я вас очень люблю. И горжусь. Вы самые добрые, открытые и честные ребята. Работать с вами – это настоящий подарок. Простите, что не уберегла. Мне очень стыдно и больно, что вас обидели. Но я всегда на вашей стороне.

А «Есть тема» – это грязное, засохшее пятно. Которое рано или поздно само отвалится», – написала Тартакова.

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