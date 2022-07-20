Карлсен об отказе играть с Непомнящим: «Я говорил с ФИДЕ и с Яном. Вывод очень простой: у меня нет мотивации играть еще один матч»

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Магнус Карлсен объяснил отказ от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Я общался с людьми из своей команды, говорил с ФИДЕ и с Яном. И да, вывод очень простой: у меня нет мотивации играть еще один матч. Просто чувствую, что не так много получу от этого. Мне это не слишком нравится, хотя я уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч.

Как многим известно, я был в Мадриде на завершении турнира претендентов. После него я согласился встретиться с Дворковичем и Сутовским из ФИДЕ (президентом и гендиректором организации – Sports.ru) – для небольшого обсуждения. У меня не было никаких требований или предложений для этой встречи. Но у них было несколько.

Суть заключалась в том, что я приду и заявлю об отказе защищать титул в следующем матче, и у нас состоялась небольшая дискуссия. У них было несколько предложений – некоторые из них мне понравились, некоторые нет», – рассказал норвежский гроссмейстер.

В прошлом году Непомнящий и Карлсен уже играли в матче за звание чемпиона мира. Россиянин уступил норвежцу со счетом 3,5:7,5.

Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего

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