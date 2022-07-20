«Факел» продал свыше 10 тысяч абонементов. Стадион клуба вмещает 22 тысячи зрителей

Стало известно, сколько абонементов реализовано «Факелом» на стартовавший сезон.

«На сегодняшний день продано более 10 тысяч абонементов», – передает комментарий пресс-службы клуба.

стадион профсоюзов, расположенный в Воронеже, способен вместить 21 793 зрителя.

Ранее сообщалось, что за три дня «Факел» продал 9300 абонементов.

Первая домашняя игра клуба в Мир назначена на 30 июля. Тогда команда Олега Василенко примет «Динамо».

«Факел» вышел в высший дивизион России впервые за 21 год. В 1-м туре команда сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) на выезде.

Супервозвращение «Факела» спустя 21 год – задергали «Краснодар» составом из свободных агентов