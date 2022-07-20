«Факел» продал свыше 10 тысяч абонементов. Стадион клуба вмещает 22 тысячи зрителей

Теги премьер-лига Россия бизнес болельщики Факел Центральный стадион профсоюзов Матч ТВ Футбол

Стало известно, сколько абонементов реализовано «Факелом» на стартовавший сезон.

«На сегодняшний день продано более 10 тысяч абонементов», – передает «Матч ТВ» комментарий пресс-службы клуба.

Центральный стадион профсоюзов, расположенный в Воронеже, способен вместить 21 793 зрителя.

Ранее сообщалось, что за три дня «Факел» продал 9300 абонементов.

Первая домашняя игра клуба в Мир РПЛ назначена на 30 июля. Тогда команда Олега Василенко примет «Динамо».

«Факел» вышел в высший дивизион России впервые за 21 год. В 1-м туре команда сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) на выезде.

Супервозвращение «Факела» спустя 21 год – задергали «Краснодар» составом из свободных агентов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные