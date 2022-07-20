Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего

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Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

Ранее Непомнящий выиграл турнир претендентов в Мадриде и получил право сыграть за звание чемпиона мира.

Карлсен, который является чемпионом мира с 2013 года, объяснил свое решение отсутствием мотивации. Он уже заявлял о возможном отказе от защиты титула, если его соперником не станет француз Алиреза Фиружа.

Теперь, согласно регламенту, Непомнящий должен сыграть с шахматистом, занявшим в турнире претендентов второе место. Им стал китаец Дин Лижэнь, но на данный момент Международная федерация шахмат (ФИДЕ) еще не объявила об этом официально.

В прошлом году Непомнящий и Карлсен уже встречались в матче за шахматную корону. Россиянин уступил норвежцу со счетом 3,5:7,5.

Следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам планируется провести в 2023 году.

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