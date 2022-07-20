Касаткина об отстранении Тартаковой за критику шоу «Есть тема»: «Матч ТВ», много чего хочу о вас сказать, но вы и сами прекрасно себя закапываете»

Дарья Касаткина отреагировала на отстранение Софьи Тартаковой от работы на «Матч ТВ».
Ранее сегодня Тартакова, работающая с Касаткиной и Андреем Рублевым в качестве менеджера, раскритиковала посвященный теннисистам выпуск шоу «Есть тема».
«Ты лучшая, и мы тебя любим 💜.
Конечная, поезд дальше не идет.
«Матч ТВ», много чего хочу о вас сказать, но вы и сами прекрасно себя закапываете», – написала Касаткина в сторис.
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