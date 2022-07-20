Савин зарегистрировал «Красаву» на Кипре: «Будем давать молодым ребятам из СНГ возможность развиваться в Европе»

Блогер Евгений Савин объявил о регистрации своего клуба «Красава» на Кипре.

«Два месяца ожидания, нервов и оформления документов.

Организация FC Krasava Ltd вчера прошла регистрацию на Кипре и достигла договоренности о покупке клуба из Лимасола – FC Eny Ypsonas, выступающего во втором дивизионе Кипра (ФНЛ-1 на наш манер).

В этом году команда будет выступать под называнием FC Krasava – Eny Ypsonas, но уже к следующему сезону мы полностью «перекрасим» клуб.

Четыре пальца, цвета и наше название продолжат свою историю💛🖤.

Единственный клуб в истории кипрского футбола, который переехал на остров и сохранил свою историю, а не выступает только инвестором.

Философия останется той же, и мы будем давать молодым ребятам со всего бывшего СНГ возможность развиваться – теперь уже в Европе! Не обсуждая, какой у кого паспорт.

В следующем году планируем просмотры во многих столицах стран бывшего СНГ. А в этом сезоне надо решить задачу 🚀.

Готовьтесь, и все продолжается», – написал Савин.

Изображение: инстаграм Евгения Савина

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