Шиманьски подпишет контракт с «Фейеноордом» в пятницу. Его хотели «Герта» Шварца и турецкие клубы

Полузащитник Себастьян Шиманьски на этой неделе станет футболистом .

Как передает Interia, хавбек, принадлежащий , в четверг полетит в , а в пятницу должен подписать документы о переходе в клуб из Роттердама. Сообщалось, что это будет аренда с правом выкупа.

У польского футболиста были предложения от , и «Герты», которую возглавляет бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. Немецкий клуб до конца боролся за право подписать Шиманьского, но тот выбрал «Фейеноорд».

Со статистикой выступлений 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.