Шиманьски подпишет контракт с «Фейеноордом» в пятницу. Его хотели «Герта» Шварца и турецкие клубы

Теги Герта высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия бундеслига Германия Бешикташ Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Сандро Шварц Себастьян Шиманьски Футбол

Полузащитник Себастьян Шиманьски на этой неделе станет футболистом «Фейеноорда».

Как передает Interia, хавбек, принадлежащий «Динамо», в четверг полетит в Нидерланды, а в пятницу должен подписать документы о переходе в клуб из Роттердама. Сообщалось, что это будет аренда с правом выкупа.

У польского футболиста были предложения от «Галатасарая», «Бешикташа» и «Герты», которую возглавляет бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. Немецкий клуб до конца боролся за право подписать Шиманьского, но тот выбрал «Фейеноорд».

Со статистикой выступлений 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные