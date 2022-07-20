Шиманьски подпишет контракт с «Фейеноордом» в пятницу. Его хотели «Герта» Шварца и турецкие клубы

Полузащитник Себастьян Шиманьски на этой неделе станет футболистом «Фейеноорда».
Как передает Interia, хавбек, принадлежащий «Динамо», в четверг полетит в Нидерланды, а в пятницу должен подписать документы о переходе в клуб из Роттердама. Сообщалось, что это будет аренда с правом выкупа.
У польского футболиста были предложения от «Галатасарая», «Бешикташа» и «Герты», которую возглавляет бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. Немецкий клуб до конца боролся за право подписать Шиманьского, но тот выбрал «Фейеноорд».
Со статистикой выступлений 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.