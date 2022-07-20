«Питтсбург» – самый возрастной клуб НХЛ на сегодня (30 лет в среднем). «Вашингтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я (CapFriendly)

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«Питтсбург» – самый возрастной клуб НХЛ на сегодня (30 лет в среднем), «Вашингтон» – 2-й.

Портал CapFriendly провел оценку среднего возраста команд НХЛ на текущий момент. 

В расчет для каждой команды брались по 20 человек из прогнозируемого состава на будущий сезон. 

Самой возрастной командой оказался «Питтсбург» (средний возраст – 30 лет). На втором месте – «Вашингтон» (29,7), на третьем – «Тампа» (29,1). 

В топ-5 также вошли «Сент-Луис» (28,8) и «Айлендерс» (28,6). За ними следуют «Торонто» (28,1) и «Вегас» (28). У всех остальных команд средний возраст меньше 28 лет. 

Самыми молодыми являются «Баффало» и «Коламбус» (по 25,9 лет). За ними идут «Детройт» и «Нью-Джерси» (по 26,1), потом – «Анахайм» и «Оттава» (по 26,3). 

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