«Питтсбург» – самый возрастной клуб НХЛ на сегодня (30 лет в среднем). «Вашингтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я (CapFriendly)

«Питтсбург» – самый возрастной клуб на сегодня (30 лет в среднем), – 2-й.

Портал CapFriendly провел оценку среднего возраста команд НХЛ на текущий момент.

В расчет для каждой команды брались по 20 человек из прогнозируемого состава на будущий сезон.

Самой возрастной командой оказался (средний возраст – 30 лет). На втором месте – «Вашингтон» (29,7), на третьем – (29,1).

В топ-5 также вошли «Сент-Луис» (28,8) и «Айлендерс» (28,6). За ними следуют «Торонто» (28,1) и «Вегас» (28). У всех остальных команд средний возраст меньше 28 лет.

Самыми молодыми являются «Баффало» и «Коламбус» (по 25,9 лет). За ними идут и «Нью-Джерси» (по 26,1), потом – «Анахайм» и «Оттава» (по 26,3).