Черчесов впервые проиграл в ЛЧ во главе «Ференцвароша» – «Словану» дома. У тренера 1 победа за 7 матчей в турнире

«Ференцварош» под руководством потерпел поражение в .

Чемпионы Венгрии уступили на своем поле братиславскому (1:2) во втором квалификационном раунде турнира.

Это третий матч Черчесова с в ЛЧ. В первом отборочном раунде команда разгромила «Тобол» (5:1) и сыграла с ним вничью (0:0).

Пока в течение тренерской карьеры российский специалист выиграл в Лиге чемпионов лишь раз за семь встреч. Со «Спартаком» он в 2007 году сыграл вничью (1:1) и уступил по пенальти «Селтику» (1:1, 3-4) в третьем квалификационном раунде ЛЧ, а также дважды проиграл киевскому «Динамо» (1:4) на той же стадии в августе 2008-го.

Ответный матч «Ференцвароша» со «Слованом» пройдет 27 июля.