Левников назначен на матч «Краснодар» – «Спартак», Безбородов – на игру «Динамо» – «Торпедо»

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Назначены судьи на матчи 2-го тура Мир РПЛ.

22 июля (пятница)

«Зенит»«Крылья Советов»: судья – Артем Чистяков; ВАР – Виталий Мешков.

23 июля (суббота)

ЦСКА«Сочи»: судья – Владимир Москалев; ВАР – Василий Казарцев.

«Оренбург»«Урал»: судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Иванов.

«Краснодар»«Спартак»: судья – Кирилл Левников; ВАР – Евгений Кукуляк.

24 июля (воскресенье)

«Химки»«Пари НН»: судья – Артем Любимов; ВАР – Антон Фролов.

«Динамо»«Торпедо»: судья – Владислав Безбородов; ВАР – Сергей Карасев.

«Локомотив»«Ростов»: судья – Алексей Сухой; ВАР – Анатолий Жабченко.

«Ахмат»«Факел»: судья – Алексей Амелин; ВАР – Павел Кукуян.

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