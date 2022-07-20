Левников назначен на матч «Краснодар» – «Спартак», Безбородов – на игру «Динамо» – «Торпедо»

Назначены судьи на матчи 2-го тура Мир РПЛ.
22 июля (пятница)
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артем Чистяков; ВАР – Виталий Мешков.
23 июля (суббота)
ЦСКА – «Сочи»: судья – Владимир Москалев; ВАР – Василий Казарцев.
«Оренбург» – «Урал»: судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Иванов.
«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ВАР – Евгений Кукуляк.
24 июля (воскресенье)
«Химки» – «Пари НН»: судья – Артем Любимов; ВАР – Антон Фролов.
«Динамо» – «Торпедо»: судья – Владислав Безбородов; ВАР – Сергей Карасев.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой; ВАР – Анатолий Жабченко.
«Ахмат» – «Факел»: судья – Алексей Амелин; ВАР – Павел Кукуян.