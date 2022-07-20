«Крылья» о Пиняеве: «Ситуация под контролем. Информация о реанимации и проблемах с рукой не соответствует действительности»

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«Крылья Советов» опубликовали комментарий касательно состояния хавбека Сергея Пиняева.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании.

Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба», – сказано в сообщении в телеграм-канале клуба.

«Все нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Все решится.

Страшного ничего нет, не переживайте. Вернется в строй, не волнуйтесь», – отметил врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев.

У Пиняева диагностирован пневмоторакс. Хавбеку «Крыльев» стало плохо на тренировке («Чемпионат»)

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