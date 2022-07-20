«Локомотив» и Иван Игнатьев подпишут контракт по схеме «1+2», подъемных и агентских нет («СЭ»)

Нападающий Иван Игнатьев после ухода из продолжит карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает , 23-летний игрок подпишет с клубом контракт на год с опцией продления еще на два. Срок действия договора будет автоматически продлен в том случае, если форвард проведет за сезон 15 матчей.

Утверждается, что подписание документов должно быть осуществлено до конца текущей недели. Подъемные и выплаты агенту не предусмотрены.

В прошлом сезоне Игнатьев провел 14 матчей в за «Рубин» и «Крылья Советов», забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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