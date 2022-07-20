ЭСК признала правоту Безбородова во всех 5 спорных эпизодах матча «Спартака» и «Ахмата» («РБ Спорт»)

Экспертно-судейская комиссия не выявила нарушений в работе .

Как передает «РБ Спорт», решения главного судьи матча 1-го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1) признаны правомерными.

«Спартак» обращался в ЭСК с просьбой дать оценку пяти спорным эпизодам – в каждом случае Безбородов оказался прав.

Красно-белые просили оценить следующие моменты матча:

1. Вторая желтая карточка Мачея Рыбуса на 41-й минуте встречи.

2. Гол «Ахмата» после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте матча.

3. Падение Квинси Промеса в штрафной площади грозненской команды на 50-й минуте встречи.

4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте матча.

5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар Александра Соболева на 87-й минуте.

Скандал в матче «Спартака» и «Ахмата». 3 решения Безбородова, которые разозлили красно-белых 🤬