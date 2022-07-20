Александр Шмурнов: «У российского футбола, кроме распила и понтов, не было ничего за душой. А сейчас и пузырь незачем надувать»

Бывший комментатор «Матч ТВ» оценил перспективы футбола в России.

– Что ждет российский футбол после того, как мы оказались в изоляции?

– Изоляция, как известно из второго закона термодинамики, только приводит к ухудшению: энтропия замкнутой изолированной системы неизменно возрастает. Мера хаоса будет возрастать. Извлечь прямых выгод оттуда невозможно.

Но если найдутся люди, которые станут благодаря этой изоляции развивать детский футбол, студенческий, любой вид спорта, то есть перейдут на уровень ниже, а то и на три, то в этом будет свой плюс. Но если будут по-прежнему держаться за политическую составляющую и пытаться надувать тот пузырь, у которого и так-то давно не было ничего за душой...

У российского футбола не было ничего за душой, кроме распила и понтов, если позволите мне такие слова из 90-х. То есть они делили деньги, непонятно откуда взявшиеся, и этими деньгами или успехами друг перед другом бравировали.

Но за этими понтами и деньгами внизу было какое-то бурлящее болото, может, появлялись островки, появился , региональный футбол, Мутко где-то поля поставил, хоть какие-то детали были.

Сейчас нет пузыря, незачем его больше надувать. Нет ни профессионального спорта, ни понтов, ни распила. Распил может продолжаться, но это уже ненадолго, на мой взгляд.

А уж тем более понтов нет: если ты в Европе не играешь, то чем тебе меряться? Количеством титулов ? Ну это уже совсем смешно.

Посмотрите, нормальные спортсмены из таких видов спорта, как волейбол, гандбол, они уже уезжают, потому что профессионалы и не могут вариться в этом соку.

Если вся эта ситуация затянется, то там могут начать расти эти грибы, споры нормального детского, юношеского, молодежного спорта, потому что деваться некуда: людям на улице надо во что-то играть, каким-то дядькам надо тренировать и зарабатывать деньги.

Тогда, может, российский футбол и спорт немного переочистится. В этом я вижу единственный элемент позитива, – сказал Шмурнов в интервью YouTube-каналу «Популярная политика».

«У зла нет потенциала быть вечным». Интервью Александра Шмурнова, который уже 2 месяца живет в Южной Америке