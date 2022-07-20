Прыгун в воду Минибаев: «Я бы поблагодарил Путина за то, что российский спорт – один из величайших в мире»

Прыгун в воду оценил вклад президента Владимира Путина в поддержку российского спорта.

– После Олимпиады вы пропустили встречу олимпийцев с Владимиром Путиным. В СМИ была фраза, что вам неинтересно встречаться с президентом. Не жалеете, что упустили возможность с ним пересечься?

– Сразу скажу, что я не говорил именно так, что мне неинтересно встретиться с президентом. Это не мои слова. Я сказал, что на тот момент у меня уже были на руках путевки на отдых, и деньги терять не хотелось.

– Если бы удалось встретиться с Путиным, о чем бы с ним поговорили?

– Только слова благодарности. Думаю, он все прекрасно знает и без моих слов, ведь Владимир Владимирович сильно поддерживает спорт.

Я бы только поблагодарил его за то, что российский спорт – один из величайших в мире, – сказал бронзовый призер Токио-2020 по прыжкам в воду Виктор Минибаев.