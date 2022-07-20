Канделаки поддержала отстранение Тартаковой с «Матч ТВ»: «Эмоциям место в курилках и других непубличных местах»

поддержала отстранение от работы на .

Об отстранении ранее заявил генеральный продюсер канала .

Тартакова сегодня раскритиковала выпуск шоу «Есть тема», посвященный теннисистам и Андрею Рублеву.

«Саша, полностью тебя поддерживаю.

Мы все – творческие люди и все склонны поддаваться эмоциям. Но эмоциям этим место в курилках и других непубличных местах.

Неправильно превозносить одних коллег и хулить других. Мы все стоим за спиной друг у друга. А если ты решил иначе, значит решил отказаться от причастности к большой семье своих товарищей», – написала заместитель генерального директора в своем телеграм-канале.

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