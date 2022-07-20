Канделаки поддержала отстранение Тартаковой с «Матч ТВ»: «Эмоциям место в курилках и других непубличных местах»

Тина Канделаки поддержала отстранение Софьи Тартаковой от работы на «Матч ТВ».
Об отстранении ранее заявил генеральный продюсер канала Александр Тащин.
Тартакова сегодня раскритиковала выпуск шоу «Есть тема», посвященный теннисистам Дарье Касаткиной и Андрею Рублеву.
«Саша, полностью тебя поддерживаю.
Мы все – творческие люди и все склонны поддаваться эмоциям. Но эмоциям этим место в курилках и других непубличных местах.
Неправильно превозносить одних коллег и хулить других. Мы все стоим за спиной друг у друга. А если ты решил иначе, значит решил отказаться от причастности к большой семье своих товарищей», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» в своем телеграм-канале.
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