Семак о бразильцах «Зенита»: «У нас команда, а не бандитская группировка. Из Европы сейчас сложно приглашать игроков»

высказался о подписании бразильцев Ивана Куарезмы и Густаво Мантуана.

– Говорят, трое бразильцев в команде – это уже банда. У вас их уже семь. Насколько тяжело с точки зрения тренера избежать группировок, тем более по национальному признаку, в команде?

– Если рассуждать из этой логики, то любое количество иностранцев или россиян больше трех – уже банда. У нас команда все-таки, а не бандитские группировки под крылом «Зенита».

Не вижу никаких проблем, что такое количество игроков представлено из Латинской Америки или любого другого региона. На сегодняшний день такая ситуация, что игроков из европейских чемпионатов и стран достаточно сложно приглашать, плюс – уровень футбола и зарплат в европейских чемпионатах не позволяет приглашать качественных игроков из Европы.

Акцент сейчас в другую сторону, в другое направление в связи с многими событиями. А дальше – работа тренерского штаба, чтобы поддерживать необходимую атмосферу в команде и добиваться целей и результатов, которые поставлены.

– Если говорить об Иване и Мантуане – понятно, что их ждали давно, есть ли варианты встраивания их в коллектив? Может кого-то стоит ожидать в заявке на ближайший матч?

– Изначально была договоренность, что они приедут в середине июля после 17-го. Что касается времени, которое потребуется на то, чтобы присоединиться к команде, здесь оно абсолютно разное.

Если Иван уже готов, ему нужно немножко адаптироваться и войти в режим тренировок, то с Мантуаном – сложнее. Нужно понять, сколько времени ему понадобится для реабилитации.

Что касается игроков, то для нашей обоймы это абсолютно нормальное усиление. Ситуации возможны разные, тот же коронавирус, который никуда не ушел, другие ситуации, связанные с количеством игроков. Для нас это расширение обоймы, которое при случаях форс-мажоров и критичных ситуаций позволит минимизировать потери.

– Как вы их оцениваете как футболистов?

– Хорошо оцениваю. Однозначно составят конкуренцию в той игровой обойме, которая есть.

Что касается Мантуана, то травмы мешали ему показать все, на что он способен. Хотя все юношеские сборные, которые он прошел в Бразилии, и те выводы, которые делали специалисты о его игре, позволяют нам надеяться при, опять же, составляющих в связи со здоровьем, если не будут мешать травмы... Это игрок, который потенциально может серьезно помочь.

То же касается Ивана – конкуренция была достаточно большая и сложно было ему заиграть там. Здесь – посмотрим. Если он будет сильнее и с нынешним лимитом, у нас есть варианты, чтобы использовать и одного, и второго, – сказал главный тренер .

В клубе из Санкт-Петербурга сейчас 7 бразильских футболистов – , Клаудиньо, Мантуан, , , и Иван.