Тренер «Ганновера» передал 50 евро и футболку полуголому бездомному, следившему за тренировкой: «Важно осознавать реалии, в которых живут люди, и смотреть дальше своего носа»

Главный тренер Штефан Ляйтль оказал материальную помощь малоимущему.

Как передает Bild, 44-летний специалист обратил внимание на то, что за тренировкой команды наблюдает, по всей видимости, бездомный мужчина с оголенным торсом, в грязных штанах и поношенной обуви.

После занятия Ляйтль увидел, что недавний зритель сидит на автобусной остановке, подозвал к ограждению (к тому моменту ворота уже были закрыты) и передал ему 50 евро, а также белую футболку. Мужчины немного поговорили, после чего тренер вернулся в раздевалку на базе.

«Думаю, что принципиально важно замечать и осознавать реалии, в которых живут другие люди, и всегда смотреть дальше собственного носа», – сказал Ляйтль в ответ на вопрос о его поступке.