«Боруссия» может подписать Суареса в связи с болезнью Аллера

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Нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Пригласить 35-летнего форварда, который является свободным агентом, предложили «Боруссии».

Дортмундский клуб намерен подписать нового нападающего в это межсезонье в связи с болезнью Себастьяна Аллера, у которого была выявлена опухоль яичка.

Руководство «Боруссии» изучает несколько вариантов усиления атаки, Суарес – один из них.

Уругваец последние два сезона выступал за «Атлетико». Этим летом он покинул клуб по истечении срока контракта.

Подробную статистику Суареса можно изучить здесь.

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