«Боруссия» может подписать Суареса в связи с болезнью Аллера

Нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.
Пригласить 35-летнего форварда, который является свободным агентом, предложили «Боруссии».
Дортмундский клуб намерен подписать нового нападающего в это межсезонье в связи с болезнью Себастьяна Аллера, у которого была выявлена опухоль яичка.
Руководство «Боруссии» изучает несколько вариантов усиления атаки, Суарес – один из них.
Уругваец последние два сезона выступал за «Атлетико». Этим летом он покинул клуб по истечении срока контракта.
Подробную статистику Суареса можно изучить здесь.