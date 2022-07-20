«Боруссия» может подписать Суареса в связи с болезнью Аллера

Нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Пригласить 35-летнего форварда, который является свободным агентом, предложили .

Дортмундский клуб намерен подписать нового нападающего в это межсезонье в связи с болезнью , у которого была выявлена опухоль яичка.

Руководство «Боруссии» изучает несколько вариантов усиления атаки, Суарес – один из них.

Уругваец последние два сезона выступал за . Этим летом он покинул клуб по истечении срока контракта.

Подробную статистику Суареса можно изучить здесь.