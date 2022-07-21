Комментатор Набутов о Тартаковой и «Матч ТВ»: «Не удивлен. Сейчас отстранить могут за то, что посмотрел недостаточно патриотично в камеру»

прокомментировал отстранение ведущей Софьи Тартаковой.

– Правильно ли было именно публично высказывать мнение Тартаковой? Можно было высказаться лично.

– А что такое правильно или неправильно? Правильно ли вообще обсуждать то, что они обсуждают? Это ведь делается специально на аудиторию: нужен скандал!

Потому что публике нравится скандал, тем более такой, когда можно покопаться в чьем-то нижнем белье – а молодые богатые девушки, к которым относится Касаткина, носят, как правило, красивое белье, и правильно делают.

Скандал поднимает рейтинг. Рейтинги у канала низкие. И не потому, что они плохо работают: в чем-то они работают хорошо, а в чем-то не очень, это нормально. Все потому, что российский народ не очень любит смотреть спорт. И прорывов в связи с созданием канала никаких не произошло, примерно такие же рейтинги были и до него у канала «Россия.Спорт».

Тем более – сейчас. Все, что происходит вокруг, влияет на это, потому что какой к черту спорт людям будет интересен, когда такое вокруг творится? Вот поэтому такая помойка, как эта программа [«Есть тема!»], и должна заходить аудитории. Порыться в чужом белье для этого – самое милое дело.

Далее. Разве Тартакова не имеет право высказать свое мнение по поводу этой ситуации?

– За мнение ее и отстранили от работы на телеканале.

– Я и не удивлен. Сейчас могут отстранить и за то, что посмотрел недостаточно патриотично в камеру. Мы живем в эпоху очень плохой черной комедии, – сказал комментатор.

Комментатор Набутов про шоу «Есть тема!»: «Помойка, которая может существовать только в нынешней России. И выступает там дебил, обычная дрессированная шавка»