«Ман Сити» и «Брайтон» расходятся в оценке Кукурельи на 20 млн фунтов. «Горожане» не станут его покупать, если уступок не будет

«Манчестер Сити» не собирается переплачивать за защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.
По информации ESPN, «чайки» хотят получить за испанца 50 млн фунтов, но чемпионы Англии считают, что его стоимость ближе к 30 млн.
«Горожане» не намерены во что бы то ни стало покупать футболиста, если партнеры не будут согласны на меньшую сумму.
Если приобрести Кукурелью не удастся, «Ман Сити» будет рассчитывать на умение Эмерика Лапорта и Натана Аке сыграть на левом фланге обороны.
Кукурелья провел 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.