«Ман Сити» и «Брайтон» расходятся в оценке Кукурельи на 20 млн фунтов. «Горожане» не станут его покупать, если уступок не будет

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«Манчестер Сити» не собирается переплачивать за защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

По информации ESPN, «чайки» хотят получить за испанца 50 млн фунтов, но чемпионы Англии считают, что его стоимость ближе к 30 млн.

«Горожане» не намерены во что бы то ни стало покупать футболиста, если партнеры не будут согласны на меньшую сумму.

Если приобрести Кукурелью не удастся, «Ман Сити» будет рассчитывать на умение Эмерика Лапорта и Натана Аке сыграть на левом фланге обороны.

Кукурелья провел 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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