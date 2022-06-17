Семак снова лучший в РПЛ, «Голден Стэйт» вернул титул в НБА, Евролига без российских клубов, Дзюба близок к «Фенербахче», УЕФА изучает финансы «ПСЖ» и другие новости утра

1. В чемпионате России раздали призы. Семак признан лучшим тренером РПЛ 3-й год подряд, Федотов набрал столько же очков, но тренер «Зенита» выиграл благодаря чемпионству. Клаудиньо стал лучшим игроком сезона. Акинфеев в 7-й раз назван лучшим вратарем. Агаларов выбран лучшим молодым игроком. И определили лучший гол сезона.

2. НБА. «Голден Стэйт» вернул титул, обыграв «Бостон» в финале (4-2, 103:90 в шестом матче). «Уорриорс» стали чемпионами в 4-й раз за 8 сезонов и впервые с 2018 года – за это время клуб побывал на последнем месте и провел успешную перестройку. Стеф Карри набрал 34 очка в решающем матче и наконец-то стал MVP финальной серии.

3. Трансферы. Уткин перешел в «Ростов» из «Краснодара», за короля штрафных заплатили всего 2 млн евро. Галактионов возглавил «Пари НН» и будет совмещать с работой в молодежной сборной, клуб арендовал Рыбчинского у «Локомотива». ЦСКА снова отдал Помазуна в аренду «Уралу». «Краснодар» купил лучшего бомбардира «Тюмени» Карпова. Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче» на 2 года.

4. РПЛ может сменить название на «Мир» Российская Премьер-лига». Платежная система – фаворит в борьбе за титульное спонсорство.

5. Медведев, Хачанов, Баутиста-Агут, Оже-Альяссим, Хуркач, Отте вышли в 1/4 финала турнира в Галле, Циципас выбыл. Кудерметова обыграла Самсонову в Берлине, Касаткина, Жабер, Плишкова, Саккари, Саснович вышли в 1/4 финала, Калинская выбыла.

6. УЕФА изучает финансы «ПСЖ». Против клуба могут открыть дело, если будут обнаружены нарушения.

7. АПЛ начнется 5 августа, «МЮ» примет «Ливерпуль» в 3-м туре. Лига представила календарь на сезон-2022/23.

8. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова получила пятерку за ЕГЭ по математике. Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила Петербургский международный экономический форум.

9. Большинство акционеров Евролиги проголосовали за исключение российских клубов из числа участников сезона-2022/23.

10. В сборной Испании женщины будут получать такие же бонусы и выплаты, как и мужчины. Глава RFEF назвал это «позитивной дискриминацией».

11. Арена «Авангарда» в Омске будет называться «G-Drive Арена».

12. Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона отменил решение о временном отстранении Федерации бобслея России.

13. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пожертвовал почти 25 млн долларов на благотворительность в 2022 году.

14. Бывший полулегковес UFC Забит Магомедшарипов объявил о завершении карьеры. Он выступал в сильнейшем промоушене с 2017 по 2019 год, победил в шести боях из шести.

Цитаты дня:

Зарема о Бакаеве: «Запрос бонуса за лояльность – плевок в лицо. «Воспитанник» – это не иждивенец. Все хотелки сохранены и станут пособием, как нельзя вести переговоры»

Фетисов об экологии: «Зеленая экономика не должна быть санкционирована. Путин деполитизировал вопросы климата, экологии и биоразнообразия»

Александр Большунов: «Не очень приятно слышать, как Клэбо говорит, что не хочет видеть россиян на Кубке мира. Побеждать нужно сильнейших»

Олег Матыцин: «Международный спорт уже начал понимать: без России нет нормального развития. Поэтому рано или поздно мы сможем вернуться»

Жоан Лапорта: «Барселона» – болид «Формулы-1» без бензина и с заклинившим двигателем. Нам удалось завести машину, но она еще не поехала»

Елена Вяльбе: «Ситуация со спецоперацией показала, кто искренен, а кто лживо подает руку, а за спиной держит наточенный нож»

«Для меня важна была только золотая медаль. Считаю, что заслужила ее своим прокатом». Александра Трусова об Олимпиаде

Перес о Мбаппе: «Нет никого выше «Реала», пусть он лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой»

Шарль Леклер: «Гомосексуальность – абсолютно нормальная вещь. У меня есть друзья-геи»