  • Мостовой про Альбу: «Люди по 30 лет в футбол играют, работают, а он оператором всю жизнь был и стал тренером, ну как это? В Испании смеялись неделю, когда я рассказал»
55

Мостовой про Альбу: «Люди по 30 лет в футбол играют, работают, а он оператором всю жизнь был и стал тренером, ну как это? В Испании смеялись неделю, когда я рассказал»

Александр Мостовой: в Испании смеялись неделю, узнав, что Альба тренер в РПЛ.

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой заявил, что в Испании смеялись из-за работы Джонатана Альбы главным тренером в «Ростове».

Дончане занимают 9-е место в таблице Мир РПЛ по итогам первого круга. Испанец, ранее работавший главным аналитиком в разных командах, возглавил «Ростов» в феврале после ухода Валерия Карпина.

«Когда я в Испании сказал, что Джонатан Альба в РПЛ работает главным тренером, они смеялись неделю.

Он видеооператором был, а сейчас главный тренер «Ростова». Как такое возможно? При всем уважении, каким бы он хорошим человеком ни был, но люди по 30 лет в футбол играют, работают, а человек оператором всю жизнь был и стал тренером. Ну как это?

Никто про это не говорит, ведь он еще и в сборной видеооператор. Все молчат про это, зато когда его уберут из «Ростова», все начнут говорить, что не видели в нем никогда перспектив», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
